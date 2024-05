Regno Unito - Sunak annuncia le elezioni anticipate per il 4 luglio

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il premier britannico Rishiha convocato le nuovepolitiche per il 4: lo hato lo stesso leader dei Tories in una dichiarazione davanti a Downing Street. Il voto rappresenterà per i laburisti guidati da Keir Starmer un’occasione d’oro per riprendersi Downing Street dopo 14 anni di assenza, visti anche i sondaggi che danno il Labour con un vantaggio di 20 punti sui Tories. Il premier britannico conservatore Rishiha convocato le nuovepolitiche per il prossimo 4In precedenzaaveva già indicato la seconda parte dell’anno come data indicativa per le– dopo la presentazione della legge di bilancio, che avrebbe dovuto contenere dei tagli fiscali – ma secondo fonti dell’esecutivo si sarebbe convinto ad anticipare il ricorso alle urne grazie alle buone notizie economiche relative all’inflazione.