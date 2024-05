Regno Unito - l’azzardo di Sunak | Elezioni anticipate il 4 luglio

Regno Unito al voto (anticipato) il prossimo 4 luglio - regno unito al voto (anticipato) il prossimo 4 luglio - L'annuncio del premier Rishi Sunak che ha informato il re Carlo III della sua decisione presa dopo una riunione del consiglio dei ministri a Downing Street n.10 ... italiaoggi

Regno Unito, Sunak sfrutta la ripresa economica e si gioca la carta delle elezioni anticipate - regno unito, Sunak sfrutta la ripresa economica e si gioca la carta delle elezioni anticipate - Aveva una manciata di mesi tra cui optare, forse l’unica scelta rimasta nelle sue mani per provare a capitalizzare il consenso attorno ai Tories. Il premier ha provato a capitalizzare i miglioramenti ... editorialedomani

Starmer, 'con il voto è tempo di cambiare in meglio' - Starmer, 'con il voto è tempo di cambiare in meglio' - E' giunto il tempo di "cambiare in meglio". Lo ha detto il leader laburista Keir Starmer in un discorso dopo che il premier conservatore Rishi Sunak ha annunciato la convocazione delle elezioni politi ... ansa