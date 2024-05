Regno Unito - il premier Sunak convoca le elezioni anticipate | si vota il 4 luglio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ilsi prepara ad andare alle urne: il 4ci saranno lenel Paese, come confermato dal primo ministro Rishi. L’annuncio formale è stato fatto da Downing Street, sotto un cielo piovoso e con le proteste di alcuni dimostranti in sottofondo.ha informato Re Carlo III, ripercorrendo il suo ruolo di guida nelle difficoltà degli ultimi quattro anni, tra cui la pandemia da Covid-19 e la guerra in corso in Ucraina. Prima di delineare una visione ottimistica per il futuro, ha rivendicato di aver aiutato il Paese a uscire dalle «più grandi sfide dalla Seconda Guerra Mondiale». Durante il suo discorso alla nazione, ilconservatore ha dichiarato di essere pronto a «lottare per ogni voto», per poi sottolineare di avere «un piano», a differenza del leader dell’opposizione laburista, Keir Starmer. Ilha accusato quest’ultimo di scegliere sempre la strada più facile per ottenere il potere: «Farà qualsiasi cosa e come ha dimostrato più e più volte prenderà la via più semplice».