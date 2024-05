Redditometro - scontro nel governo sy reintroduzion - Meloni | Nessun Grande Fratello fiscal - , FI e Lega | Da sempre contrari

Non vogliamo un "grande fratello" capace di sconvolgere i sonni e vessare le persone con lo spauracchio del fisco. A poco più di 24 ore dal caos scatenato dal nuovo redditometro Giorgia Meloni, dopo un confronto a Palazzo Chigi con il suo viceministro Maurizio Leo, appare in video sui social e annuncia che il decreto ministeriale sarà "sospeso", in attesa di "ulteriori approfondimenti". firenzepost

Tajani: 'L'Italia riparte con i finanziamenti all'Unrwa' - Tajani: 'L'Italia riparte con i finanziamenti all'Unrwa' - "L'Italia, grazie alle sue posizioni equilibrate, vuole svolgere un ruolo di ponte e lavorerà con sempre maggiore intensità affinché si chiuda questa fase dello scontro militare a Gaza. In questo si ... ansa

Governo, Renzi "Sul redditometro hanno fatto un errore da mediocri" - Governo, Renzi "Sul redditometro hanno fatto un errore da mediocri" - ROMA (ITALPRESS) - Il redditometro è "l'ennesimo errore di un governo mediocre. C'è un problema di metodo e merito: nel metodo nessuno a Chigi e al Mef si è accorto del pasticcio del decreto e questo ... affaritaliani

"Fisco giusto non vessa", "Strizzi l'occhio ai furbi". Meloni-Schlein, è scontro a distanza - "Fisco giusto non vessa", "Strizzi l'occhio ai furbi". Meloni-Schlein, è scontro a distanza - Dalla riforma fiscale a quella del premierato, passando per il tema stipendi e le europee. Le dichiarazioni del premier al festival dell'economia di Trento. In serata, Schlein cerca il duello e replic ... ilgiornale