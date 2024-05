Redditometro - scontro nel governo dopo reintroduzion - Meloni | Nessun Grande Fratello fiscal - , FI e Lega | Da sempre contrari

Manifesto Pro Vita, è scontro sull’aborto: firmano FdI e Vannacci, Pd e Carfagna all’attacco - Manifesto Pro Vita, è scontro sull’aborto: firmano FdI e Vannacci, Pd e Carfagna all’attacco - Pro Vita & Famiglia ha presentato il suo manifesto contro l'aborto, già firmato da alcuni candidati di Fdi e da Vannacci in vista delle Europee. Pd e Mara Carfagna all'attacco. lettera43

Redditometro, Schlein attacca il governo “diviso su tutto” e sul confronto tv con Meloni lancia una ‘frecciata’ al M5S… | VIDEO - redditometro, Schlein attacca il governo “diviso su tutto” e sul confronto tv con Meloni lancia una ‘frecciata’ al M5S… | VIDEO - Il redditometro crea scompiglio nella maggioranza e l’opposizione ... tema al centro della nostra campagna per le Europee 2024” Altro nervo scoperto e terreno di scontro feroce con l’esecutivo è la ... tag24

Incidente mortale sul lavoro nella Galleria Brennero in Austria - Incidente mortale sul lavoro nella Galleria Brennero in Austria - I motivi dello scontro tra il carrello elevatore e il veicolo di trasporto non sono ancora stati chiariti. Il raggruppamento temporaneo d'imprese 'Arge H53 Brenner Basistunnel' e la società di ... ansa