Decreto Superbonus: al via dichiarazioni voto su fiducia in Aula Camera - decreto Superbonus: al via dichiarazioni voto su fiducia in Aula Camera - Sono iniziate, nell'Aula della Camera, le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal governo sul decreto legge recante ... agenzianova

Redditometro, Meloni sospende il decreto «in attesa di approfondimenti». La premier: «Nessun Grande Fratello fiscale» - redditometro, Meloni sospende il decreto «in attesa di approfondimenti». La premier: «Nessun Grande Fratello fiscale» - Sospeso il decreto sul redditometro dopo le polemiche anche all'interno della maggioranza. «Oggi ho incontrato il viceministro Leo, ci siamo confrontati sui contenuti» del decreto ministeriale sul ... ilmattino

Redditometro, Meloni: sospendiamo il decreto - redditometro, Meloni: sospendiamo il decreto - (askanews) - "Ho incontrato il viceministro Leo" e "siamo giunti alla conclusione che sia meglio sospendere" il decreto sul redditometro "in attesa di approfondimenti". Lo comunica la presidente del ... notizie.tiscali