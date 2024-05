Redditometro - Meloni si arrende e vince Tajani La premier | Ho visto Le - sospendiamo il decreto

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Sarà stata la “moral suasion” di Antoniodal palco del Quinto Forum del Made in Italy organizzato da Aepi e Affaritaliani.it. Sarà stata la perplessità (per usare un eufemismo) con cui il mondo delle professioni e delle PMI ha accolto la proposta del ritorno al. Fatto sta che Giorgia, dopo una giornata di passione, ha dovuto fare retromarcia e annunciare laconicamente che il provvedimento salta. Segui su affaritaliani.

