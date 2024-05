Redditometro - Meloni | Ho visto Le - sospendiamo il decreto

(Di mercoledì 22 maggio 2024) "Nessun Grande Fratello Fiscale sarà mai introdotto da Fratelli d'Italia, dal centrodestra, da questo governo" Stop o meglio 'pause' per il cosiddetto. Ad annunciarlo la premier Giorgiain un video postato sui social. "Nessun Grande Fratello Fiscale sarà mai introdotto da Fratelli d'Italia, dal centrodestra, da questo governo - torna a ribadire -.

Meloni stoppa redditometro,Tajani e Salvini in coro: “merito nostro” - meloni stoppa redditometro,Tajani e Salvini in coro: “merito nostro” - Confronto con Leo poi l’annuncio: “Grande Fratello fiscale non ci appartiene”. Si lavora a revisione strumento ... askanews

Meloni sospende il redditometro: “Servono ulteriori approfondimenti” - meloni sospende il redditometro: “Servono ulteriori approfondimenti” - La presidente del Consiglio Giorgia meloni prende le distanze dal suo già molto discusso redditometro e decide di sospenderlo in attesa di ulteriori approfondimenti. A riferirlo è stata la stessa ... quifinanza

Molte promesse, pochi soldi. Il governo è allo sbando sui conti - Molte promesse, pochi soldi. Il governo è allo sbando sui conti - Prima ancora del polverone sul redditometro, va quindi inserito in questo scenario ... Sul fronte politico ha servito un assist a Lega e Forza Italia, costringendo meloni a intervenire in prima ... editorialedomani