Redditometro - la marcia indietro di Giorgia | Mai nessun grande fratello

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 22 maggio 2024)Meloni boccia il “suo”: “Maifiscale sarà introdotto da questo Governo. Sono sempre stata contraria a meccanismi invasivi diapplicati alla gente comune,” ha scritto la premier, chiarendo che “l’attuazione della delega fiscale, portata avanti in particolare dal Vice Ministro dell’Economia Leo, è fino ad ora andata nella direzione di migliorare il rapporto tra Stato e cittadino, tutelare i lavoratori onesti e contrastare laevasione, quella, per intenderci, dei sedicenti nullatenenti con ville, barca e supercar. Continueremo in questa direzione, sempre dalla parte dei cittadini.” Meloni ha poi aggiunto: “Sull’ultimo decreto recentemente varato dal Mef che negli intendimenti delimita l’azione di verifica dell’amministrazione finanziaria, mi confronterò personalmente con il Vice Ministro Leo, al quale ho chiesto anche di venirne a riferire al prossimo Consiglio dei Ministri.