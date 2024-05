Redditometro - Giorgia Meloni annuncia la sospensione del decreto

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Già aveva scosso la maggioranza. E così la presidente del Consiglio,, hato in un video su Instagram che è meglio sospendere ilsul "" (lo strumento utilizzato per valutare la congruenza di redditi e stili di vita) in attesa di ulteriori accertamenti.ha sottolineato che Fratelli d'Italia e il governo di centrodestra sono sempre stati contrari a meccanismi invasivi come il "" e che la loro posizione non è cambiata. Ha affermato che l'amministrazione ha un potere discrezionale illimitato per contestare le incongruenze tra il tenore di vita e il reddito dichiarato, il che è una situazione pericolosa.Laha affermato che per provvedere era necessario unministeriale e di aver incontrato il viceministro Leo per discutere il contenuto dele di aver concluso che è meglio sospenderlo per ulteriori indagini.