Redditometro - Conte | Strumento obsoleto Oggi Meloni si svegli - è un governo di dilettanti allo sbaraglio che non si parlano fra loro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) “Giorgiasia e si scaglia contro il, scopre che il suo viceministro di Fratelli d’Italia, Leo, l’ha introdotto nottetempo. Era la stessache si scagliava contro il grande fratello fiscale. Orareintroducono questo”. Così Giuseppe, leader del Movimento 5 stelle, a margine dell’intervento a Spazio Europa, a Roma, commentando il caos in maggioranza sulla misura del. A“sonoche non sineppure fra di, oppure fanno finta e prendono in giro gli italiani”, ha proseguito l’ex premier. “Noi siamo per politiche fiscali trasparenti e innovative. Noi siamo per la fatturazione elettronica, per l’incrocio dei dati, per il cashback fiscale. Non siamo per redditometri che creano un’alterazione nel rapporto tra fisco e costituenti”, ha aggiunto