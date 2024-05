Redditometro - come funziona e quali sono le spese sotto esame dai cavalli al parrucchiere La novità | i contribuenti potranno ?difendersi? ed evitare il giudizio

In arrivo il Grande Fratello fiscale, ma sarà più facile difendersi - In arrivo il Grande Fratello fiscale, ma sarà più facile difendersi - Nonostante il redditometro possa spaventare, difendersi sarà più semplice grazie al doppio contraddittorio con il contribuente: inizialmente si potranno fornire tutte le informazioni utili per l’atto ... money

Redditometro, con il governo Meloni nessun Grande Fratello fiscale - redditometro, con il governo Meloni nessun Grande Fratello fiscale - Ritorna il redditometro, firmato il nuovo decreto ministeriale. Il Governo Meloni è contro ai meccanismi di controllo della gente comune. ilquotidianoitaliano

Dopo le fibrillazioni in maggioranza, Meloni costretta allo stop sul redditometro. Tajani: "Va cancellato subito" - Dopo le fibrillazioni in maggioranza, Meloni costretta allo stop sul redditometro. Tajani: "Va cancellato subito" - Se quindi per Leo il redditometro è "uno strumento diverso, che viene incontro ai contribuenti onesti", per il vicepremier Antonio Tajani non è proprio così. Anzi, "non funziona: è uno strumento ... notizie.tiscali