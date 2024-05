Reddito - il dossier Inps | Se la Consulta boccia il requisito della residenza per 10 ann - per le nostre casse extracosti per 850 milioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Non essere discriminatori coi residenti stranieri in Italia nella concessione deldi cittadinanza sarebbe costato due spicci: tre miliardi in quattro anni e mezzo ipotizzando l’estensione del sussidio all’intera platea straniera senza alcun vincolo, mentre se ladesse torto al governo sulqualificata” (10 anni) la spesa massima teorica – tenendo conto delle domande respinte – sarebbe 850. È quanto si ricava da un documento interno dell’, visto dal Fatto e anticipato dall’agenzia Lapresse, preparato in vistasentenza con cui la Corte costituzionale dovrà decidere se ilin Italia da dieci anni per accedere ai sussidi anti-povertà violi o meno la Carta e il diritto comunitario: la Commissione Ue, com’è noto, su questa vicenda ha aperto una procedura d’infrazione contro l’Italia perché il criterio è ritenuto irragionevole (il soggiorno lungo, per dire, si ottiene dopo cinque anni).