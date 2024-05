Recupero ex Montelungo - Carnevali | Passo decisivo verso una città sempre più universitaria Pezzotta | Gestazione difficil - ma ce l’abbiamo fatta

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Bergamo.-Colleoni, si sblocca l’iter per la riqualificazione e il restauro delle due ex caserme. Dopo l’approvazione della Segreteria Tecnica e del Collegio di Vigilanza dell’Accordo di Programma si entra nella fase esecutiva della ristrutturazione dei due grandi edifici che si trovano a pochi passi dal centro di Bergamo. Gli immobili saranno trasformati studentati universitari con oltre 450 posti. Dopo l’invio della proposta lo scorso 11 marzo di Redo Sgr è stato concordato il testo di quello che dovrebbe essere l’ultimo atto integrativo di un’operazione di grande importanza per la. L’approvazione è arrivata solamente dopo una lunga fase di interlocuzione con la società da parte dei due azionisti del fondo immobiliare che svilupperà l’operazione – il Comune di Bergamo e Cassa Depositi e Prestiti – e con gli altri sottoscrittori dell’accordo – l’Università di Bergamo e Regione Lombardia.

