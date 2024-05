Record di energia da fonti rinnovabili in Italia | 51,2% ad aprile Successo solo nel lockdown del 2020

Telemarketing selvaggio, dal Garante Privacy sanzioni per 200mila euro - Telemarketing selvaggio, dal Garante Privacy sanzioni per 200mila euro - Il Garante Privacy continua a contrastare il telemarketing selvaggio. L’Autorità ha irrogato sanzioni da 100mila euro a due gestori che operano nel settore dei contratti di fornitura di luce e gas per ... hdblog

Faber Moreira si avvicina al super record delle 240 ore alla consolle - Faber Moreira si avvicina al super record delle 240 ore alla consolle - Faber Moreira, all’anagrafe Fabrizio Morero, 59 anni di Saluzzo, ha scelto la sua città per superare i limiti dell’umana resistenza ed entrare nella storia della musica e nel Guinness dei Primati. E i ... torinoggi

Energia: aprile record per l'Italia, rinnovabili coprono il 51,2% della domanda - FOCUS - energia: aprile record per l'Italia, rinnovabili coprono il 51,2% della domanda - FOCUS - Grazie a produzione idroelettrica super e aumento solare (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 mag - record storico per le rinnovabili in Italia che in aprile hanno coperto il fabbisogno di elettric ... borsaitaliana