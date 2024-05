Recensione iotty Plus | interruttore luce e presa smart dal raffinato design

Smart Home: i dispositivi per la domotica sono in super sconto - I sensori di luminosità e temperatura delle placche smart iotty Plus aiutano a creare automazioni basate sul meteo , la luminosità e la temperatura. Le funzioni della versione standard, in comune con ...

Smart Home: i dispositivi per la domotica sono in super sconto - I sensori di luminosità e temperatura delle placche smart iotty Plus aiutano a creare automazioni basate sul meteo , la luminosità e la temperatura. Le funzioni della versione standard, in comune con ...