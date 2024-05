Realme GT 6T | ritorno con potenza e ricarica fulminea

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 22 maggio 2024)ha ufficialmente rilanciato la serie GT sui mercati internazionali, debuttando in India con il GT 6T dotato disuper veloce Il cuore del GT 6T è il processore Snapdragon 7+ Gen 3, abbinato a ben 12GB di RAM e fino a 512GB di storage, a seconda della configurazione scelta. Questo hardware di fascia media è garanzia di prestazioni fluide e reattive per qualsiasi attività quotidiana, dal multitasking al gaming leggero.GT 6T: display immersivo e batteria che dura (e siin un lampo)GT 6T non scende a compromessi nemmeno sul fronte del display. Troviamo infatti un pannello LTPO AMOLED da ben 6.78 pollici con tecnologia a 10 bit per una riproduzione dei colori incredibilmente fedele. La luminosità di picco è impressionante, arrivando fino a 6.000 nit, perfetta per una visione nitida anche in giornate soleggiate.