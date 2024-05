Real Madrid-Modric - non è ancora finita | vicino il rinnovo per un’altra stagione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nel futuro di Lukanon c’èil ritiro dal calcio, ma soprattutto potrebbe esserci il. Il centrocampista croato avrebbe infatti messo nel mirino i Mondiali del 2026 e, secondo quanto riportato da ‘Marca‘, avrebbe raggiunto l’accordo totale per ildi contratto percon i Blancos. Pur avendo trovato meno spazio quest’anno, il rendimento diha convinto il, che complice l’addio di un leader come Toni Kroos ha insistito per tenerselo stretto. In attesa dell’ufficialità, il 38enne croato si appresta dunque a vestire per la tredicesimala maglia delle Merengues. SportFace.

