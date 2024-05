Real Madrid - Florentino Perez a Parigi | cosa sta succedendo con Mbappé|Mercato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

In occasione delle celebrazioni per i 120 anni dalla nascita della FIFA, il presidente delsi è recato alla volta di. Dove incontrerà il presidente della Repubblica Emmanuel Macron e dove potrebbe esserci anche un primo contatto ufficiale con Kylian Mbappé da quando l'attaccante, promesso sposo dei blancos, ha annunciato il suo addio al Paris Saint-Germain.MACRON CI PROVA – Secondo quanto riferiscono i media francesi, il motivo principale della missionena diè confrontarsi con Macron sulla possibilità che Mbappé possa prendere parte ai Giochi Olimpici che inizieranno nella capitale francese il prossimo 24 luglio per concludersi il 10 agosto. Dopo la mail inviata dalalla Federcalcio transalpina, nella quale veniva esplicitata la volontà di non mettere a disposizione i suoi calciatori francesi per le Olimpiadi, è iniziata l'opera di mediazione portata avanti in prima persona da Macron per ottenere l'ok per Mbappé.