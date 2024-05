Rdc | Conte - ?Governo ha attaccato i ?divanisti? ma oggi i commessi non si trovano lo stesso?

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma 22 mag. (Adnkronos) – ?Ilha commesso un grave errore, per ragioni ideologiche, hai ??, ha offeso le persone che non vogliono lavorare per il reddito di cittadinanza e illo ha smantellato?. Lo ha detto Giuseppe, ai giovani universitari incontrati alla sala Sassoli di Esperienza Europa.?Mai camerieri e inon silo, perché non tutti accettano 400 euro in nero e preferiscono la dignità di restare a casa. Ci sono 4mln di lavoratori e lavoratrici sottopagati, non lo possiamo tollerare?, ha aggiunto il leader del M5S. L'articolo CalcioWeb.

