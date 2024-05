Ravenna Il diesse Grammatica in stand-by

(Di mercoledì 22 maggio 2024) In attesa delle prime mosse di Cipriani & c., Andreaha parlato di futuro. Al termine della terza stagione al, il ds giallorosso ha rimesso il mandato nelle mani del nuovo corso: "La priorità resta il. Ho il contratto anche per il prossimo anno, ma è corretto rimetterlo nelle mani dei nuovi proprietari. Lascio a loro la libera scelta. Qualche offerta l’ho avuta. A tutti ho risposto che, il primo confronto, lo avrò con la mia società, per capire se posso essere ancora utile". Al momento resta un percorso culminato con la vittoria dei playoff: "È una vittoria – ha proseguito– che vale tantissimo. Era giusto chiudere così. Siamo arrivati in fondo esclusivamente con la forza di volontà e con la forza del gruppo". Ora comincia anche l’estate della speranza e del possibile ripescaggio: "Per avere la garanzia del ripescaggio dovrebbero saltare 5-6 società.

