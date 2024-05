Rauti | No alla leva obbligatoria - servono professionisti E per il reclutamento di massa ci basta Marcon

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Prima di tutto c’è la questione tecnica e strategica, perché quello che serve è una sempre maggiore professionalizzazione delle forze armate e non è un obiettivo che si raggiunge “facendo fare sei mesi obbligatori di servizio militare ai giovani”. Poi c’è una questione di opportunità rispetto al messaggio che rischia di passare in questo particolare momento storico: “Non vorrei che si pensasse che serve undi, ciMacron…”. Il sottosegretarioDifesa, Isabella, insomma non condivide la proposta di Matteo Salvini per reintrodurre lae avverte: “Riproporre un modello superato e costoso non supporterebbe le forze armate”.contraria: “Modello superato e costoso” Interpellata sulla questione dall’agenzia di stampa Adnkronos,, che ha premesso che “per ora conosco per quanto letto sulla stampa“, ha chiarito di essere contraria “perché abbiamo unità professionali ben addestrate e equipaggiate, già a livello internazionale, non c’è quindi arretratezza, certo serve investire, ma una proposta come questa rischia addirittura di distogliere risorse che così verrebbero investite altrove”.