Rassegne - lo scrittore Paolo Ricchiuto al festival in giallo di Napoli

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Giovedì 23 alle 16, autore de ‘Le chiavi di casa’ sarà intervistato da Giancarlo Marino, per il ciclo Incontri programmato nell’ambito deldel(Villa Floridiana, Vomero – 23/26 maggio)., avvocato esperto di privacy, ha esordito pubblicando con Giunti il suo romanzo ‘Le chiavi di casa’, che ha riscosso gran successo di pubblico e di critica, tanto da essere anche tra i finalisti del premio ‘Ceresio in’. in fotoL'articolo proviene da Ildenaro.it.

A Napoli arriva il Festival del Giallo: dal 23 al 26 maggio in Villa Floridiana al Vomero - A Napoli arriva il Festival del Giallo: dal 23 al 26 maggio in Villa Floridiana al Vomero - Dal 23 al 26 maggio 2024 la terza edizione del Festival del Giallo di Napoli: l'appuntamento è in Villa Floridiana, al Vomero, quartiere collinare della ... fanpage

La ue fa guerra alla cina per ingrassare l’america - La ue fa guerra alla cina per ingrassare l’america - Vorrei provare a rispondere, se questo è ancora consentito in un dibattito pubblico, alle osservazioni di paolo Mieli e Nathalie Tocci, direttrice dell’Istituto Affari Internazionali che ha avuto una ... ilfattoquotidiano