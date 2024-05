Rapina con accoltellamento 20enne arrestato sul treno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Unaviolenta sul. Poi l’arresto. In manette è finito un marocchino di 20 anni. Gli agenti della Polizia ferroviaria sono intervenuti sabato scorso al binario 5 della stazione di Milano Bovisa, dove era giunto ilproveniente da Laveno Mombello Lago, a seguito di una segnalazione pervenuta del capoche riferiva di un viaggiatore accoltellato da un giovane. La vittima ha raccontato di essere stata avvicinata da un ragazzo che prima lo ha minacciato verbalmente e poi, estraendo un coltello, gli ha intimato di consegnargli il denaro. L’uomo, impaurito, ha consentito altore di frugare nei suoi indumenti e, approfittando di un suo momento di distrazione, ha tentato di scappare, ma è stato accoltellato all’addome e scagliato a terra. Il ventenne, con precedenti per i reati contro il patrimonio, è stato portato a San Vittore, mentre la vittima è stata prima soccorsa sul posto e poi trasportata in codice verde al Policlinico, venendo dimessa con una prognosi di 7 giorni.