Ranieri si ritira - De Biasi | Un signore del calcio I suoi exploit dimostrano una cosa

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Gianni Dein esclusiva ai nostri microfoni sul ritiro di Claudio: “Non sono in molti che possono dire di aver allenato ad alto livello fino a 72 anni”. “E’ giusto andare via adesso“. Con queste parole nella giornata di ieri, martedì 21 maggio, Claudioha annunciato la sua decisione di abbandonare la carriera di allenatore. Una scelta che nessuno si aspettava, ma che era nella testa del tecnico romano da diverso tempo e diventata ufficiale dopo l’ennesima impresa ottenuta il Cagliari. Un ritiro che lascia un vuoto incolmabile nelmondiale e non solo internazionale. Sir Claudio nella sua lunga esperienza in panchina è sempre stato molto apprezzato e ammirato e i messaggi ricevuti in queste ore lo confermano. Claudioha deciso dirsi – Notizie.com – © AnsaChi conosce molto beneè Gianni De