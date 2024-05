Randy Orton | I dottori mi han consigliato di ritirarmi - ci ho pensato molto

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Un anno e mezzo, questo è stato il lasso di tempo durante il qualeè stato lontano dalle scene. Ovviamente sappiamo tutti cheha avuto a che fare con gravi problemi alla schiena che non sono stati per nulla semplici da smaltire e da superare. Il ritiro è stata più di un’ipotesi A Survivor Series WarGames abbiamo assistito al suo ritorno e da quel momentoè stato parte integrante degli show. Durante il periodo di assenza però si erano a più riprese rincorse delle voci sul possibile ritiro dal lottato di The Viper, per via della gravità dei problemi alla schiena. Lo stessoin una recente intervista ha confermato che diversigli handi smettere e che almeno per i primi 6 mesi, il ritiro è stata più che una semplice ipotesi. Ecco le sue parole: “I migliori neurologi mi hanno detto: ‘Sai cosa? Hai avuto una grande carriera, hai una vita dopo il wrestling e vuoi stare bene.