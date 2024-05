Raisi - la guida suprema dell' Iran Khamenei presiede i funerali

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La, l'ayatollah Ali, ha presieduto idel defunto presidente Ebrahim, del ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian ee altre vittime'incidente in elicottero avvenuto domenica.ha tenuto la funzione all'Università di Teheran. Le bare dei defunti erano avvolte in bandiereiane e su quella diera posto un turbante nero, a significare la sua diretta discendenza dal profeta Maometto. Le persone presenti alla cerimonia hanno poi portato le bare a spalla, al grido di “Morte all'America!”.

