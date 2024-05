Raisi | i dubbi sull’incidente e perché la sua morte destabilizza l’Iran

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ladel presidente Ebrahim, ha sconvolto. Il giallo, riguardo l’elicottero di fabbricazione americana, partito dall’Azerbaijan, che si è poi schiantato nelle zone montuose del nord-ovest del Paese, non potrebbe essere più fitto. E senza alcuno getta oggi la Repubblica islamica in un caos politico. Le ipotesi di sabotaggio vengono al momento escluse dai media, ma ilo persiste. Ponendo fuori giocoinfatti, ora Teheran sarà costretta a concentrarsi maggiormente sulle dinamiche interne e inevitabilmente porrà meno attenzione su quelle “esterne”. Come la questione palestinese e la gestione delle sue milizie in Medio Oriente. Per non parlare del prevedibile clima di forte tensione che si genererà fino alle elezioni politiche, previste entro 50 giorni. Chiunque avesse architettato un eventuale attentato, è riuscito sicuramente are i già precari equilibri del regime iraniano.