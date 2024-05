Rai sceglie l’usato sicuro con Carlo Conti a Sanremo

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 22 maggio 2024)In un clima in cui si è sempre più vasi di coccio in mezzo a vasi di ferro, in Rai èche vince.sarà il conduttore e direttore artistico del Festival diper i prossimi 2 anni. E non poteva essere altrimenti. Questa Rai che ha già perso Amadeus, e ogni giorno ne combina una (da disastri della comunicazione a programmi flop passando per presunte censure), non può permettersi di sbagliare o di osare.è il nome più affidabile: ha condotto tre edizioni di successo ed è un uomo Rai al 100%. Alternative a lui che non avrebbero esposto Viale Mazzini a discussioni o rischi non si intravedono. I grandi volti Mediaset, che potrebbero essere garanzia di successo o quanto meno di maggiore appeal, avrebbero creato polemiche e per essere ‘digeriti’ avrebbero comunque necessitato di una spalla Rai.