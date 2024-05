Ragazza stuprata in crociera - la denuncia di un genitore | A cosa serviva questo viaggio?

(Di mercoledì 22 maggio 2024) In esclusiva a Notizie.com, parla il papà di un alunno presente sulla nave: “Era impossibile controllare tutte le persone che entravano sulla nave” “Vieni con me dai, andiamo qua dentro che c’è altra gente”. Queste le parole che uno dei presunti stupratori saliti sulla nave dache ospitava la scolaresca romana, avrebbe rivolto ad una diciottenne, convincendola ad entrare nella sua stanza. “Pensavo che il primo mi avesse portato in una sala di ritrovo, invece era la sua stanza. Me lo sono ritrovato addosso, lui e dopo gli altri”, il racconto della vittima, riportato oggi da Il Messaggero. Una storia dai contorni ancora poco definiti e sulla quale gli inquirenti stanno cercando di fare luce. Unadi diciotto anni è stata violentata durante una. La testimonianza – Notizie.com (Ansa Foto)Laera stata organizzata dal Liceo Aristotele, in zona Laurentino.

