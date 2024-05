Qui Ponsacco - una sfida per tre Mobilit - sicurez -a, sgravi fiscali Via Rospicciano infiamma la platea

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Un confronto a tre per far conoscere i temi e i volti della campagna elettorale a. Ieri sera in un teatro Odeon stracolmo i tre candidati a sindaco hanno risposto alle domande relative al presente della cittadina e come ne immaginano il futuro. Un ritmo serrato per provare a condensare in pochi minuti gli argomenti più importanti del programma elettorale. Un confronto organizzato dal periodico ponsacchino Il Ponte di Sacco condotto e moderato da Lido Sartini, in rappresentanza della redazione del giornale, e dal giornalista del quotidiano La Nazione Saverio Bargagna. Al microfono Federico D’Anniballe, candidato di una triplice lista civica che comprende Lista civica CivitasSamuele Ferretti,nel cuore e Insieme Cambiamo; Gabriele Gasperini sostenuto daSiCura, Lega, FdI e FI; e Fabrizio Lupi candidato per il Pd, Lista Percon Paola Ferretti e Listain Movimento con Fabrizio Lupi.