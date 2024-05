Quello che hanno in comune Rushdie e Vannacci

(Di mercoledì 22 maggio 2024) “Chi fosse qui in cerca di pentimento può smettere di leggere anche adesso”. Di Salmanmi piaceche mi piace di Roberto: il non arretrare di un passo. I due in apparenza c’entrano poco, l’italiano è un militare e dunque naturalmente di destra, l’anglo-indiano è un intellettuale e dunque ordinariamente di sinistra (ossia anti-Trump, no-Brexit, sì-aborto, abbasso i maschi bianchi…). Ma sono soltanto automatismi, gregarismi. Personalmente, lasciate da parte le appartenenze, i due si somigliano. Lo scopro leggendo “Coltello. Meditazioni dopo un tentato assassinio” (Mondadori), libro in cuiracconta il pre-attentato, il post-attentato e l’attentato del maomettano che con molte coltellate gli ha distrutto un occhio e danneggiato altri organi. Maisi mostra pentito di aver criticato Maometto, mai rinuncia a mostrare il più assoluto disprezzo verso il suo nemico.

