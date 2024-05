Queimada Grande - il primo romanzo di Claudio Caria

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Uscito su Amazonildi, un’avventura che rimanda ai grandi classici del genere, con personaggi da ricordare e una storia che saprà tenervi incollati alle pagine. Il libro. In un mondo dove il confine tra realtà e leggenda si assottiglia,si rivela come una terra di misteri insondabili e palcoscenico di una sfida che intreccia destini attraverso i secoli. Houdini, erede di una stirpe dimenticata, si trova catapultato in una ricerca che va oltre la semplice avventura: è un viaggio alla scoperta di se stesso e delle proprie origini ancestrali, con la chiave di un enigma che ha sfidato il tempo. Affiancato da Malcom e Logan, si addentra nei segreti di un’isola che non perdona, dove ogni passo può essere l’ultimo. Ma le vere insidie dinon sono le sue leggendarie creature: il vero pericolo risiede nel confrontarsi con i fantasmi del passato e nel riscoprire legami che vanno oltre il sangue, sfidando ogni aspettativa.