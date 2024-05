Quanto conta davvero la Corte penale internazionale poco

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Se lo aspettavano, ma si dicono comunque sconcertati e oltraggiati per essere stati inclusi nel club dei «mostri» ovvero l’elenco dei criminali di guerra dell’Aja. La richiesta di arresto comminata dalla procura dellacontro il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, e contro il suo ministro della Difesa, Yoav Gallant, è un fatto politico dirompente nello scenarioprima ancora che un atto formale. Già, perché se da un lato quel mandato non può nei fatti essere eseguito (vedremo più avanti perché), dall’altro la sostanza del provvedimento è squisitamente un missile teleguidato contro l’attuale compagine del governo di Gerusalemme e non già il primo tassello di un procedimento giudiziario ad personam. Su quest’ultimo punto, è bene comunque precisare che la– diversamente dalladi giustizia, che ha sede sempre all’Aja – esercita il proprio potere giurisdizionale sulle persone fisiche e non invece sugli Stati nazionali, in modo complementare alla giurisdizionedi questi ultimi.