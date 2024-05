Quante squadre in Champions se l’Atalanta vince l’Europa League? La Roma tifa e gufa la ‘Dea’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il countdown scorre velocemente,è pronta per la finale di Europache vedrà i bergamaschi affrontare il Leverkusen imbattuto per provare a spezzare il tabù delle finali europee troppo spesso infelici per ledella Serie A. A fare il tifo per i ragazzi di Gian Piero Gasperini ci sarà sicuramente lache, proprio in base all’esito della finale, avrà il primo indizio sulla competizione europea che giocherà nella prossima stagione. Potrebbe cambiare, infatti, il numero delleinse. Vediamo come e perchè. Che succede see arriva quinta? Partiamo da una premessa., con una gara al termine della Serie A e una partita da recuperare, può chiudere la stagione dal quinto posto in su: anche in caso di arrivo a pari punti con la, infatti, sarebbe avanti per gli scontri diretti.