Quando vedere la Luna dei Piena dei Fiori giovedì 23 maggio 2024 e perché si chiama così

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il 23alle 15:53 il cielo sarà impreziosito dalladei, il plenilunio del mese. La compagna della Terra sarà anche in congiunzione astrale con Antares, una magnifica stella supergigante rossa. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi lo spettacolo astronomico.