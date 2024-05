Quando la Palestina è raccontata da chi l’ha vissuta

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Firenze, 22 maggio 2024 – A un certo punto nel 2007, a Gaza sono iniziati a scomparire tutti gli ovetti Kinder. Non sono stati il primo, né l’ultimo prodotto a sparire. Nel 2006, Hamas aveva vinto le elezioni legislative palestinesi, ottenendo in seguito il controllo di Gaza. A Israele e Stati Uniti la situazione non piaceva particolarmente. Così, “incapace di rimuovere Hamas, Israele chiuse ermeticamente la sottile striscia di terra affacciata sul Mediterraneo e la trasformò in quella che è ormai nota come la più grande prigione a cielo aperto del mondo”. Lo scriveva nel 2015 Susan Abulhawa, scrittrice palestinese e attivista per i diritti umani, nel suo libro “Nel blu tra il cielo e il mare”, (Feltrinelli). “Alcuni documenti desecretati, – continua – venuti alla luce qualche anno più tardi, rivelarono l’agghiacciante precisione con cui Israele aveva calcolato l’apporto calorico che serviva per affamare il milione e ottocentomila palestinesi di Gaza senza, però, farli morire di fame”.

Amirante: Come puntare in alto quando ci sentiamo fragili - Amirante: Come puntare in alto quando ci sentiamo fragili - Roma, 22 mag. (askanews) - Questa la riflessione di Chiara Amirante nel programma "I viaggi del cuore" su Canale5 dopo aver vissuto un viaggio ripercorrendo la storia, la vita e i luoghi di san ... libero

Meteo: Primavera, Piogge da Record in Piemonte e Lombardia, anche a Milano; ma quando smette - Meteo: Primavera, Piogge da Record in Piemonte e Lombardia, anche a Milano; ma quando smette - E’ già la Primavera più piovosa degli ultimi 70 anni: e non è ancora finita! Se si considera il trimestre Marzo, Aprile e Maggio, il volume di pioggia caduto in Piemonte e Lombardia (compresa Milano) ... ilmeteo

Com’era l’Inter quando arrivò Suning: De Boer, Kondogbia e la maglia “Sprite”. In A dominava Allegri e nel mondo impazzava Pokemon Go - Com’era l’Inter quando arrivò Suning: De Boer, Kondogbia e la maglia “Sprite”. In A dominava Allegri e nel mondo impazzava Pokemon Go - Addio a Mohammad Ali Il 2016 non è stato solo l’anno delle grandi imprese sportive ma anche quello degli addii. Mohammad Ali muore all’età di 74 anni e il mondo dello sport perde, forse, il più grande ... ilfattoquotidiano