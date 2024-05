Quando gioca Jannik Sinner al Roland Garros? Le tre date possibili per il debutto

(Di mercoledì 22 maggio 2024)scenderà in campo al. Il tennista italiano ha sciolto le riserve dopo i fastidi all’anca che gli avevano impedito di partecipare agli Internazionali d’Italia e prenderà parte al secondo Slam della stagione, in programma sulla terra rossa di Parigi dal 26 maggio al 9 giugno. Il fuoriclasse altoatesino cercherà di farsi largo sul mattone tritato della capitale francese, dopo aver vinto gli Australian Open, l’ATP 500 di Rotterdam e il Masters 1000 di Miami, issandosi al secondo posto del ranking ATP., che ora va a caccia del numero 1 del mondo attualmente nelle mani del serbo Novak Djokovic, dovrà aspettare giovedì 23 maggio (ore 14.00) per conoscere il proprio cammino in questo torneo. Il 22enne attenderà infatti di conoscere l’esito del sorteggio per sapere il suo avversario all’esordio (ammesso che non sia un qualificato, in quel caso dovrà aspettare qualche giorno ancora) e per farsi un’idea deirivali che incrocerà lungo il proprio cammino.

