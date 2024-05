Quando e dove passa oggi il Giro d’Italia 2024 - tappa Selva di Val Gardena-Passo del Brocon | tutti i paesi e le province attraversati

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024)mercoledì 22 maggio va in scena la diciassettesimadel: una frazione di 159 km dadi Valdel. La Corsa Rosa prosegue la propria avventura e si entra nel vivo della terza settimana di gara con una giornata decisamente impegnativa, caratterizzata da ben 4.200 metri di dislivello altimetrico. Si tratta del classico tappone alpino con ben cinque GPM da affrontare:Sella (8,9 km al 7,4% di pendenza media con punte dell’11%),Rolle (19,8 km al 4,8% con picchi del 10%),Gobbera (terza categoria),(13,3 km al 6,5% con punte del 12%), salita finale al(11,8 km al 6,6% con picchi del 13%) per giungere sul traguardo. Si tratta di un continuo saliscendi, senza un metro di pianura e senza la possibilità di rifiatare. La diciassettesimadelsi snoda interamente in Trentino Alto Adige.