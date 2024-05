Qualificazioni Roland Garros 2024 | Sara Errani approda al turno finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024)è a un passo dall’accedere al main draw del. Dopo aver trionfato in doppio a Roma, la tennista azzurra – attualmente n°95 del ranking mondiale – è volata a Parigi dove fin qui il suo percorso è stato immacolato. All’esordio un secco 6-3 6-4 alla statunitense Li, al secondoquest’oggi un ancora più netto 6-2 6-1 alla wild card di casa Alice Tubello.è dovuta rimanere in campo meno di un’ora e mezza sotto il tetto del Suzanne Lenglen in una piovosa Parigi e avrà tutte le energie necessarie per il match del round decisivo contro la vincente di Lamens-Ruse, che a causa del maltempo devono ancora scendere in campo. SportFace.