Qualificazioni Roland Garros 2024 | programma - orari e ordine di gioco giovedì 23 maggio

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ile l’didellealper quanto riguarda la giornata di23. Si gioca la prima metà dei match validi per il turno decisivo: in campo tre azzurri, chiamati a fare l’ultimo pass per qualificarsi per il main draw. Si tratta di Matteo Gigante, Giulio Zeppieri e Mattia Bellucci. Di seguito ecco allora lazione delle partite dei giocatori azzurri cone rispettivi campi. ILCOMPLETO COURT 7 secondo match dalle ore 10 – Heide vs Gigante COURT 12 secondo match dalle ore 10 – Virtanen vs Zeppieri COURT 13 secondo match dalle ore 10 – Moro Canas vs Bellucci SportFace.