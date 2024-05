Qualificazioni Roland Garros 2024 - mercoledì 22 maggio | incontri sospesi per pioggia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Latorna protagonista a Parigi in questa terza giornata didel secondo slam stagionale, il. Dopo qualche goccia caduta circa un’ora fa, che aveva costretto a un paio di minuti di pausa, ora il maltempo ha portato alla sospensione di tutti gliche erano in corso per il secondo round del tabellone cadetto. Tra questi anche diversi azzurri: Gigante era sotto 2-0 al terzo contro Svrcina, Bellucci era sul 6-1 6-6 contro Harris, mentre Zeppieri era sotto 4-6 5-4 contro Andreev. L’interruzione non sarà presumibilmente delle più brevi, dato che sono stati coperti anche con i teloni i campi da gioco. SportFace.