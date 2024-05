Purtroppo devo dirvi queste cose Ida Platano vuota il sacco dopo Uomini e Donne

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Parole del tutto inaspettate quelle balzate all’improvviso sul profilo Instagram di Ida, dove conta oltre 700mila follower e qualche hater. Il suol trono, il primo nella scena over di, è fallito ufficialmenteil trambusto di segnalazioni e liti. Il lungo messaggio social dedicato ai corteggiatori. Era evidente a tutti che, nonostante i problemi che le recava e l’inaffidabilità che trasudava, a IdaMario Cusitore piaceva eccome. Mentre il povero Pierpaolo, più nobile e maturo nei modi e nel ragionare rispetto al suo rivale di, era tenuto un po’ come scorta. La verità dell’ex tronista è uscita., Idaha deciso di rompere il silenzio L’ex storica fidanzata di Riccardo Guarnieri, e in seguito di Alessandro Vicinanza, ha combinato un vero e proprio pasticcio.