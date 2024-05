Puppo sicuro | Wimbledon sarà la cattedrale del vero passaggio di consegne tra Djokovic e Sinner

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Dopo due Masters 1000 consecutivi sul rosso tra Madrid e Roma, mancano ormai pochi giorni al via del tabellone principale del Roland Garros 2024. Questa settimana, un po’ a sorpresa, Novakha scelto di giocare l’ATP 250 di Ginevra dopo un avvio di stagione negativo in cui non ha ancora conquistato nemmeno un titolo. Il serbo vuole trovare un po’ di fiducia in vista dei prossimi grandi appuntamenti, tra cuie Olimpiadi. Di questo e di tanto altro si è parlato nella puntata odierna di TennisMania, trasmissione condotta da Dario(giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport. “È una stagione molto difficile per il numero uno del mondo. Secondo me è giusto cercare di capire quello che è successo, quello che potrà succedere e soprattutto dare il giusto peso a questo giocatore. Adesso l’interesse per i tifosi die per il pubblico italiano è che Jannik possa stare bene e che possa giocarsi il torneo del Roland Garros e vedere cosa succede anche con gli altri.