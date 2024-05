Puntare sui giovani per combattere l’egocentrismo in ambito artistico

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Appuntamento con la persona all’origine di Genos per un drink in un hotel distinto nel centro di Milano. È un pomeriggio umido, la clientela nervosa attorno a noi lascia intuire che siamo in piena settimana della moda. Ad accoglierci, la definizione schietta del suo brand ci proietta in men che non si dica in un universo parallelo: «Collettivo, influenze (di tutto, tranne il design), sogni». Spiega come il suo sia un collettivo volto a restare nell’anonimato, composto da una pluralità di monadi che condividono gli stessi interessi, difficile quantificarle. Ognuna fornisce il suo personale apporto al neonato brand. «Genos mi fa pensare a molte persone, tante emozioni che ho provato negli anni», prosegue il nostro ospite e la sua mente vaga chissà dove. «Non mi piacein, ecco perché il nostro marchio occulta un’idea di comunità.