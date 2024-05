Psoriasi a placche - studio conferma efficacia terapia orale deucravacitinib

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 mag. (Adnkronos Salute) – Bristol Myers Squibb annuncia i nuovi risultati a quattro anni dellodi estensione a lungo termine (Lte) Poetyk Pso con, per il trattamento dei pazienti adulti conda moderata a grave. Dopo quattro anni di trattamento continuo, alla settimana 208 le risposte Pasi (s area and severity index) 75 e 90 sono risultate del 71,7% e 47,5%, rispettivamente, e del 57,2% secondo l?sPGA (Physician?s global assessment) 0/1 (clear/ almost clear), utilizzando la ?modified non-responder imputation? (mNRI). Il profilo di sicurezza dia quattro anni è rimasto coerente con il profilo già consolidato e non sono stati identificati nuovi segnali di sicurezza. I dati sono stati presentati allo Spring symposium della European academy of dermatology and venereology (Eadv) che si è svolto dal 16 al 18 maggio 2024 a St.