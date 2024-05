PSG - assalto al Napoli | 200 milioni per Osimhen e Kvaratskhelia – SKY

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a presentare un’offerta mostruosa da oltre 200di euro perdel. Il calciomercato estivo si preannuncia rovente per il. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky, il Paris Saint-Germain avrebbe messo nel mirino la coppia d’attacco azzurra composta da Victore Khvicha, con l’intenzione di presentare un’offerta mostruosa per acquistarli entrambi. L’del PSG ae Kvara Il club francese sembrerebbe disposto a mettere sul piatto una cifra complessiva superiore ai 200di euro pur di assicurarsi le prestazioni dei due talenti del. Nello specifico, per il centravanti nigeriano, il cui contratto prevede una clausola rescissoria da 130, il PSG sarebbe pronto a versare l’intera somma nelle casse degli azzurri. Per quanto riguarda l’esterno offensivo georgiano, rivelazione della scorsa stagione, la società parigina non intenderebbe risparmiare, con un’offerta che potrebbe raggiungere i 100di euro.