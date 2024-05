Provinciali a chi? L’Atalanta 25 anni dopo il Parma | quando l’Europa League fa rima con progetto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Provinciale. Termine dispregiativo, a indicare una mentalitàusa, rozza, arretrata. Un brutto pregiudizio a tutti gli effetti, specie nel calcio. Specie nel calcio italiano, specie se quella provincia regala imprese indelebili come quella del, capace di vincere. Una città di 120mila abitanti che si aggiudica la seconda coppa europea: nell’abuso dominante di storytelling sarebbe il cosiddetto sogno. In realtà è un traguardo arrivato con une una programmazione ben definita, cosa che nella “rozza” provincia è forse più semplice. Del resto non è la pvolta che accade. Bisogna sfogliare a lungo gli almanace tornare al secolo scorso per godersi l’immagine festante di una squadra italiana alzare la Coppa Uefa, oggi Europa. Allora fu ildi Alberto Malesani a trionfare nella notte moscovita, il 12 maggio del 1999,allo stadio ‘Luzniki’ travolse per 3-0 l’Olympique Marsiglia del capitano Laurent Blanc con le reti di Vanoli, Crespo ed Enricoesa.