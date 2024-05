Protagonista è la giovane Modesta - una ragazza ribelle nella Sicilia di inizio ' 90 - pronta a tutto pur di soddisfare i propri impulsi sessuali

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L’arte della gioia, la prima serie da regista di Valeria Golino è stata presentata al Festival di Cannes 2024. Insieme alla regista erano presenti la sua musa Jasmine Trinca, da cui sembra artisticamente inseparabile (con lei ha girato anche Miele e Euforia), e la giovanissima e bravissima Tecla Insolia, laassoluta della serie, liberamente tratta dall’omonimo romanzo postumo di Goliarda Sapienza (Einaudi). “L’arte della gioia”, la clip da Cannes 2024 della serie di Valeria Golino X Leggi anche › A Cannes, “Parthenope” di Paolo Sorrentino: le tante anime di una donna e di Napoli La serie prima di approdare su Sky e Now esce nei cinema in due parti: la prima dal 30 maggio; la seconda dal 13 giugno.

