Proseguono i cambi al vertice nel governo del Vietnam

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ancora sostituzioni agli alti piani della struttura statale del. Nel mezzo di una campagna anti-tangenti che ha visto coinvolti molti funzionari, ad Hanoi vengono effettuatiamenti nelle posizioni chiave, cercando di non scuotere troppo la stabilità di un Paese che sta vivendo un periodo di notevole sviluppo economico e sociale. Un nuovo portavoce del Parlamento e un nuovo Presidente La scorsa settimana l’Assemblea Nazionale delha eletto all’unanimità Tran Thanh Man come suo nuovo portavoce. Sostituisce così Vuong Dinh Hue, di cui era vice e che si era dimesso a causa di non meglio precisate “violazioni e mancanze”. Il sessantunenne Man era capo dell’organizzazione Fronte della Patriaita ed era stato anche presidente della provincia di Can Tho nella regione del Delta del Mekong. Il Comitato centrale del Partito ha pure nominato un nuovo Presidente dello Stato, che sarà il sessantaseienne ministro della Pubblica Sicurezza To Lam.

Vietnam: ministro To Lam è nuovo presidente, ok del parlamento - vietnam: ministro To Lam è nuovo presidente, ok del parlamento - HANOI, 22 MAG - Il parlamento del vietnam ha confermato oggi la nomina del ministro della Pubblica sicurezza To Lam a presidente del Paese asiatico, dopo che il suo nome era stato proposto dal Partito ... mattinopadova.gelocal

Bolivia-Perù: governi proseguono attività per migliorare la demarcazione della frontiera comune - Bolivia-Perù: governi proseguono attività per migliorare la demarcazione della frontiera comune - Nella riunione è stato inoltre concordato un piano di lavoro per il 2024 e il 2025, che prevede di proseguire quanto fatto negli anni precedenti e di realizzare sessioni periodiche di analisi. Per la ... agenzianova

Dal Vietnam ad Agrate: 15mila chilometri in bici, raccolta fondi per la solidarietà - Dal vietnam ad Agrate: 15mila chilometri in bici, raccolta fondi per la solidarietà - Matteo Gadda e l’impresa per la comunità socio-assistenziale in cui vive la cugina Giada.Venti Paesi in nove mesi: «Volevo raccogliere un euro a chilometro. La gente al mondo è buona» ... corriere